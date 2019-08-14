شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للغزل": البدء فى إجراءات إنشاء محلجى قطن بكفر الشيخ والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه جارى اتخاذ إجراءات بناء محلجين جديدين بمحافظة كفر الشيخ والبحيرة بعد النجاح الكبير لتشغيل محلج الفيوم، والذى نفذته شركة هندية .

أضاف المصدر لـ" الخليج 365"، أن محلج الفيوم حقق نتائج مبهرة فى حليج الأقطان سواء وجه بحرى أو وجه قبلى، وبالتالى فإنه جارى دراسة التعاقد مع نفس الشركة لبناء محلجين أخرين فى إطار خطة تطوير المحالج ودمج 23 محلجا فى 11 محلجا فقط بمختلف المحافظات .

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وقال إن تكلفة محلج الفيوم بلغت نحو 250 مليون جنيه، ويتكون من 3 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارى العمل فى المرحلة الثانية.