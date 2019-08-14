كتب: ضياء السقا ارتفع سعر الريال السعودي في منتصف تعاملات، الأربعاء 14 أغسطس، عقب عودة البنوك للعمل، بعد إجازة عيد الأضحى. وقدم البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤١ جم. فيما قدم البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٣ جم. وفيما يلي أسعار العملة السعودية في البنوك الحكومية والخاصة، الأربعاء، وفقا لآخر تحديثات موقع "الدولار لايف": البنك المركزي المصري

٤٫٤٠٤٢ جم شراء ٤٫٤٣٨٨ جم بيع بنك عودة

٤٫٤١ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع البنك المصري الخليجي -

٤٫٤١ جم شراء ٤٫٤٤ جم بيع البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫٣٩ جم شراء ٤٫٤٤ جم بيع البنك الأهلي المصري

٤٫٣٩ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع بنك قناة السويس

٤٫٣٩ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع بنك مصر -

٤٫٣٩ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫٣٩ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع Advertisements البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫٣٨ جم شراء ٤٫٤٤ جم بيع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫٣٨ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع بنك مصر إيران للتنمية -

٤٫٣٨ جم شراء ٤٫٤٤ جم بيع المصرف المتحد

٤٫٣٨ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع البنك التجارى الدولي CIB -

٤٫٣٨ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع كريدي أجريكول -

٤٫٣٨ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع بنك الاسكندرية

٤٫٣٨ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫٣٨ جم شراء ٤٫٤٣ جم بيع بنك البركة

٤٫٣٤ جم شراء ٤٫٤٧ جم بيع بنك التعمير و الاسكان

٤٫٣٣ جم شراء ٤٫٤٨ جم بيع اقرأ أيضا: في أول تعاملات بعد عيد الأضحى.. الدولار يرتفع في البنوك

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كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع موسم الحج.. ارتفاع أسعار الريال السعودي في البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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