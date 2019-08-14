شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما محا بعض المكاسب القوية التى حققها الخام فى الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية مما تسبب فى انحسار التوترات التجارية.

تراجع خام برنت 0.8 % إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 % أمس الثلاثاء مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر.

وهبط النفط الأمريكى 1.1 % إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد 4% فى الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

وأعلنت الصين عن مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو، بما فى ذلك انخفاض مفاجئ فى نمو الناتج الصناعى لأدنى مستوى فى أكثر من 17 عاما، مما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

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وقال محللون إن عمليات بيع لجنى الأرباح بعد المكاسب القوية التى حققها النفط أمس الثلاثاء ضغطت أيضا على أسعار الخام اليوم.

وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية أمس الثلاثاء بعد أن تراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن موعد نهائى حدده فى أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض المنتجات مما يؤثر على نحو نصف قائمة سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستهدفها الرسوم.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على نحو يخالف التوقعات الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام زادت 3.7 مليون برميل إلى 443 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.