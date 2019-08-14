شكرا لقرائتكم خبر عن 705.4 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى هونج كونج خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مصادر اقتصادية من تداعيات الاعتصام فى مطار هونج كونج بما ينعكس سلبيا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد التى تنافس الصين فى جذب أعلى استثمارات على مستوى قارة أسيا.

وأشارت المصادر، إلى أن اقتصاد هونج كونج يعتمد فى المقام الأول على التجارة واللوجستيات، وبالتالى فإن تأثر الشحن الجوى سيضرب الاقتصاد بقوة حال عدم تدارك البلاد لتك الأزمة.

وقالت منظمة "الأونكتاد" التابعة للأمم المتحدة أن هونج كونج تعد ثانى مستقبل للاستثمار الأجنبى المباشر فى قارة أسيا بعد الصين خلال الفترة من 2013 حتى نهاية 2018 .

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وجذبت هونج كونج 705.419 مليار دولار خلال تلك الفترة .

قالت المنظمة، إنه فى عام 2013 جذبت هونج كونج 74.294 مليار دولار زادت إلى 113.038 مليار دولار فى العالم التالى، ثم ارتفعت إلى 174.353 مليار دولار عام 2015.

وانخفضت الاستثمارات عام 2016 إلى 117.387 مليار دولار وجذبت 110.685 مليار دولار عام 2017، وأخيرا جذبت 115.662 مليار دولار بنهاية عام 2018.