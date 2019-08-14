شكرا لقرائتكم خبر عن روسنفت الروسية ارتفاع إنتاج الغاز فى حقل ظهر بمصر لـ 11.3 مليار متر مكعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت ، اليوم الأربعاء إن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، بمصر زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب.
وأضافت الشركة فى بيان نقلته وكالة "رويترز " ، أن إنتاج الغاز من المشروع البحري سيبلغ 76 مليون متر مكعب (2.7 مليار قدم مكعبة) يوميا بحلول نهاية العام الجاري ، وتملك روسنفت حصة 30 % من المشروع، وتسيطر إيني الإيطالية على 50 % بينما تملك بي.بي ومبادلة للبترول عشرة بالمئة لكل منهما في ظهر.
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