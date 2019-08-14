شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض أمام نظيره الأمريكي رغم بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية رغم صدور بيانات إيجابية، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية في قلق من إشارات الركود المتزايدة.



وانقلب عائد السندات الحكومية في كل من أمريكا وبريطانيا الأمر الذي اعتبره مراقبون علامة على قرب تعرض الاقتصادات الكبرى للركود.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار الأجور في أستراليا بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.5%.

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وكان الارتياح قد ساد الأسواق العالمية امس بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع التي تستوردها واشنطن من الصين كما ألغت وزارة الخزانة فرض رسوم على سلع أخرى.



وعلل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا القرار بأنه لا يريد التسبب في مشكلات للمستهلكين في أعياد الكريسماس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6742، وسجل أعلى سعر عند 0.6808 وأقل سعر عند 0.6736.