شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا على عكس التوقعات في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 1.6 مليون برميل إلى إجمالي 440.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.7 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل إلى 233.8 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات المقطرات 1.9 مليون برميل إلى 135.5 مليون برميل.



كانت بيانات معهد البترول الأمريكي (غير الرسمية) الصادرة أمس قد كشفت عن ارتفاع مخزون الخام في البلاد بنحو 3.7 مليون برميل.