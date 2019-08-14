شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط بشكل حاد في بداية الجلسة..و"داو جونز" ينخفض 600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات مع تصاعد القلق من الحرب التجارية ومخاوف الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة رغم تهدئة الأسواق أمس.



وانقلب عائد السندات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهي إشارة يعتبرها محللون في الأسواق العالمية بمثابة جرس إنذار على ركود اقتصادي وشيك.

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كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد تررامبب" قد أعلنت أمس تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة من الصين إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من الأول من سبتمبر/أيلول مع إلغاء الرسوم عن سلع أخرى.



وكشفت بيانات حكومية أن أسعار الواردات الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.2% في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% (ما يعادل نحو 600 نقطة) إلى 25686 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل نحو 200 نقطة) إلى 7816 نقطة، في حين تراجع "إس اند بي 500" بنسبة 2.3% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 2859 نقطة.