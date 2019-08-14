شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض رغم هدوء المخاوف من الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم وسط ضغوط على المعادن وفي الأسواق العالمية بوجه عام على الرغم من هدوء القلق من الحرب التجارية.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلنت أمس تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة من الصين حتى الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل كما قررت إلغاء الرسوم عن سلع أخرى.

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يأتي ذلك على الرغم من إعلان "ترامب" في يوليو/تموز عن عزم إدارته فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.



وعلى ما يبدو، لم تهدأ الأسواق رغم ردة فعلها الإيجابية أمس، وتعرضت لضغوط بيعية اليوم سواء في "وول ستريت" أو المعادن أو النفط.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1426 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1449.8 دولار وأقل سعر عند 1442.3 دولار.