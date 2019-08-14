شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يفقد أكثر من 3% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليفقد أكثر من 3% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، وبعدما أظهرت بيانات أولية ارتفاع غير متوقع فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المستثمرين البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.1% إلى مستوي 54.92$ للبرميل الماضي ،ومستوى الافتتاح عند 56.66$، وسجل أعلى مستوي عند 56.81$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الثلاثاء مرتفعا بنسبة 3.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 57.43$ للبرميل.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع أسعار النفط بعدما أججت بيانات ضعيفة فى الصين ، مخاوف ركود أكبر اقتصاد مستورد للنفط فى العالم.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 9 آب/أغسطس، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل.

وتعد تلك الزيادة الأسبوعية هي الأولى خلال التسعة أسابيع الأخيرة ، فى علامة على تباطؤ مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 12.3 مليون برميل يوميا ، مقتربا مرة أخرى من مستواه القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.