شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف خسائره بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع عزوف المستثمرين مرة أخرى عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بعدما جددت بيانات ضعيفة فى الصين و أوروبا مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى97.67 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.80 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.85 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،عقب إعلان الولايات المتحدة تأجيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية المتبقية.

أرجأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار$ ،والتي كان مقررا تطبيقها فى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

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وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الإدارة الأمريكية ستؤجل فرض تلك الرسوم حتى 15 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وقالت وزارة التجارية الصينية فى بيان إن مسؤولي التجارية الصينيين والأمريكيين تحدثوا عبر الهاتف واتفقوا على التحدث مرة أخرى فى غضون أسبوعين.

سرعان ما تلاشي تأثير تلك التطورات الإيجابية فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، عقب صدور بيانات مخيبة للآمال فى الصين وأوروبا ،والتي جددت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

أظهرت البيانات الصينية ارتفاع الإنتاج الصناعي فى تموز/يوليو بأبطأ وتيرة خلال أكثر من 17 عاما ، بالإضافة إلى تباطؤ فاق التوقعات لمبيعات التجزئة خلال نفس الشهر ، و فى أوروبا أظهرت انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من هذا العام ،وتباطؤ اقتصاد اليورو بالكامل خلال الربع المنتهي فى حزيران/يونيو.