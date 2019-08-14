شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع مجددا أعلى 17$ للأوقية مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة مجددا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أعلى الحاجز النفسي عند 17$ للأوقية ، فى طريقها صوب اختبار أعلى مستوى فى 19 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة مرة أخرى والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:44 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 17.16$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.94$،وسجلت الأعلى عند 17.18$ ، والأدنى عند 16.86$.

فقدت الفضة بالأمس نسبة 0.6% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 19 شهرا عند 17.50$ للأوقية.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفض المعدن الأبيض مع معظم المعادن النفيسة ، عقب إعلان الولايات المتحدة تأجيل الرسوم الجمركية الجديدة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار$.

وعقب هذا الإعلان تحسنت المعنويات فى معظم الأسواق المالية ،والتي انعكست بوضوح مع انتعاش معظم أسواق الأسهم والسندات العالمية.

لكن سرعان ما تراجعت تلك المعنويات ،عقب صدور بيانات ضعيفة فى الصين وأوروبا ، جددت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،ودفعت المستثمرين مرة أخرى إلى شراء أصول الملاذات الآمنة.

أظهرت البيانات الصينية ارتفاع الإنتاج الصناعي فى تموز/يوليو بأبطأ وتيرة خلال أكثر من 17 عاما ، بالإضافة إلى تباطؤ فاق التوقعات لمبيعات التجزئة خلال نفس الشهر ، وفى أوروبا أظهرت انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من هذا العام ،وتباطؤ اقتصاد اليورو بالكامل خلال الربع المنتهي فى حزيران/يونيو.