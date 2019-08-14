شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف خسائرها بفعل بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع عزوف المستثمرين مرة أخرى عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بفعل بيانات صينية ضعيفة جددت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،وبيانات أخرى أكدت تباطؤ الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.2% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ،فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد إعلان الولايات المتحدة عن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الصينية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بجلسة الأمس ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2% ، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال فى الصين أكبر مستورد للسيارات فى العالم.

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أظهرت البيانات الصينية ارتفاع الإنتاج الصناعي فى تموز/يوليو بأبطأ وتيرة خلال أكثر من 17 عاما ، بالإضافة إلى تباطؤ فاق التوقعات لمبيعات التجزئة خلال نفس الشهر.

وفى أوروبا سجل الناتج المجلي الإجمالي نمو بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني من هذا العام ، طبقا لتوقعات معظم الخبراء بالأسواق المالية ،ونما الاقتصاد الأوروبي بمعدل 0.4% فى الربع الأول.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني ، بعدما نما بمعدل 0.4% فى الربع الأول ،الأمر الذي زاد مخاوف من دخول أكبر اقتصاد فى أوروبا فى مرحلة ركود طويلة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.3% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.4 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9%.