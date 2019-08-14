شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتمسك بالتداول أعلى 1,500$ للأونصة مع تجدد مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، مع التمسك بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 1,500$ للأونصة ، ونشاط عمليات شراء الأصول الآمنة مرة آخري ، مع تجدد مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي عقب بيانات صينية مخيبة للآمال.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.4% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,507.75$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,501.89$،وسجلت أعلى مستوي 1,508.94$ ، وأدنى مستوي 1,494.14$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الثلاثاء نسبة 0.7% ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات عند 1,534.97$ للأونصة.

وعكست الأسعار أرباحا بنسبة 1.6% ،عقب إعلان الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" تأجيل الزيادة الجديدة فى الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية بنحو 300مليار$ ،والتي كان مقرر تطبيقها مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

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عودت أسعار الذهب الارتفاع يوم الأربعاء مع التمسك بالتداول أعلى مستوي الحاجز النفسي عند 1,500$ للأونصة ، وبعد بيانات صينية مخيبة للآمال جددت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي فى تموز/يوليو بأبطأ وتيرة خلال أكثر من 17 عاما ، بالإضافة إلى تباطؤ فاق التوقعات لمبيعات التجزئة خلال نفس الشهر ،فى أحدث المؤشرات التي تظهر مدي تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على أداء ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 11.11 طن متري، بأكبر انخفاض يومي منذ الأول من نيسان/أبريل الماضي.

لينزل إجمالي الحيازات إلى 836.66 طن متري ، متخليا عن أعلى مستوياته منذ 29 أيار/مايو 2018 ، مسجلا أدنى مستوى منذ 5 آب/أغسطس الجاري.