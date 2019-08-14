شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب النفط تتوقف بعد بيانات صينية مخيبة للآمال وارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بعد مكاسب قوية على مدار الأربعة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى بيانات صينية مخيبة للآمال جددت مخاوف ركود أكبر اقتصاد مستورد للنفط فى العالم ،بالتزامن مع بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى تسعة أسابيع.

بحلول الساعة 09:50بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.66$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.81$ ،وأدنى مستوي 56.24$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 60.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.02$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 61.08$ ،وأدنى مستوي 60.56$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 3.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 57.43$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.4% ، بأكبر مكسب يومي منذ 9 كانون الثاني/يناير الماضي.

دعم تلك المكاسب القوية تقديم الولايات المتحدة بعض التنازلات فى حربها التجارية مع الصين ، فى علامة على إحراز تقدم ملحوظ فى طريق التوصل لاتفاق تجاري شامل بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الثلاثاء عن الموعد النهائي الذي حدده فى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل لفرض نسبة 10% من الرسوم الجمركية على المتبقي من الواردات الصينية بقيمة 300 مليار$.

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وقالت وزارة التجارية الصينية فى بيان إن مسؤولي التجارية الصينيين والأمريكيين تحدثوا عبر الهاتف واتفقوا على التحدث مرة أخرى فى غضون أسبوعين.

سرعان ما تقلص تأثير تلك الانفراجة التجارية ، خاصة بعد البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الصادرة اليوم فى بكين ،والتي جددت مخاوف ركود أكبر اقتصاد مستورد للنفط فى العالم.

أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي فى تموز/يوليو بأبطأ وتيرة خلال أكثر من 17 عاما ، بالإضافة إلى تباطؤ فاق التوقعات لمبيعات التجزئة خلال نفس الشهر.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 9 آب/أغسطس، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل.

وتعد تلك الزيادة الأسبوعية هي الأولى خلال التسعة أسابيع الأخيرة ، فى علامة على تباطؤ مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل.