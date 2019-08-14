شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بصدد التخلي عن 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد التخلي مرة أخرى عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، بفعل تباطؤ مستويات طلب العملة كملاذ آمن ،بعدما قدمت الولايات المتحدة بعض التنازلات فى حربها التجارية مع الصين.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 488$ بما يعادل نسبة 4.5% إلى 10.374$ الأدنى منذ 2 آب/أغسطس الجاري، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,862$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,862$.

فقدت أكبر عملة مشفرة فى العالم"البتكوين" يوم الثلاثاء نسبة 4.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات البيع ،عقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تأجيل الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية المتبقية.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 8 مليار$ إلى إجمالي 278 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع هبوط معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

Advertisements

أجل الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الثلاثاء فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار$ ،والتي كان مقرر تطبيقها فى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

ويعد هذا الإعلان بمثابة تقديم الولايات المتحدة بعض التنازلات فى حربها التجارية الشراسة مع الصين ،وعلامة إيجابية على قرب التوصل لاتفاق تجاري شامل بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقفز البتكوين الأسبوع الماضي لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 12,325$ لكل وحدة بتكوين ، مع تسارع عمليات شراء العملة كملاذ آمن ،عقب هبوط حاد فى قيمة اليوان الصيني وتدهور الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبخلاف تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ، زادت الضغوط السلبية بسوق التشفير ، مع تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة "أكبر سوق تشفير فى العالم " ، عقب تأجيل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ، قرار إدراج وتداول ثلاثة من صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF لفترة زمنية جديدة.