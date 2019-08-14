شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى بريطانيا على خلاف التوقعات فى يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تموز/يوليو مرتفعا بنسبة 2.1% ، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.9%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.0%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.9% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.8% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.