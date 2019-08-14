شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ، مع تجدد عمليات شراء العملات ذات العائد المنخفض كملاذات آمنة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة فى الصين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام ،والتي توفر أدلة جديدة حول احتمالات قيام المركزي الأوروبي تخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1185$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1171$،وسجل الأدنى عند 1.1164$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر خسارة يومية منذ 31 تموز/يوليو الماضي ،وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار$.

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لكن سرعان ما تقلص تأثير هذا الإعلان، عقب صدور بيانات أضعف من التوقعات عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة فى الصين خلال تموز/يوليو ،والتي جددت مخاوف ركود ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، والذي لا يزال يخوض حربا تجارية شراسة مع الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور الناتج المحلي الإجمالي فى 19 دولة مشاركة فى اقتصاد اليورو ،ووفقا لتقديرات أولية نما اقتصاد أوروبا بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني من هذا العام ،بعدما سجل نموا بمعدل 0.4% خلال الربع الأول.

وبحلول الساعة 09:00 جرينتش تصدر القراءة الأولية الرسمية للناتج المحلي فى أوروبا التوقعات تشير إلى معدل 0.2% طبقا لتقديرات القراءة الأولية الصادرة أواخر الشهر الماضي.