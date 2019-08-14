شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى منذ مطلع عام 2018 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 26 من كانون الثاني/يناير من عام 2018 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.30% لتتداول حالياً عند 16.90$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها منذ مطلع عام 2018 عند 17.49$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.95$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.99$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 97.84 مقارنة بالافتتاحية عند 97.79.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 7.6% مقابل 9.8% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.6%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 4.8% مقابل 6.3%، أيضا أسوء من التوقعات عند 6.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.3% مقابل 5.1% في حزيران/يونيو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.9% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار التراجع عند 2.0% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، والتي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم، وذلك مع الإفادة بأن الاتصالات مع الجانب الصيني كانت بناءة، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس على قرار التأجيل بأنه يهدف لدعم التسوق في موسم عطلات الكريسمس.

كما نوه ترامب أمس الثلاثاء لكون الصين ترغب في إحراز تقدم في المحادثات التجارية، وأن بكين تنوي شراء المزيد من منتجات بلاده، وذلك مع تطرقه لكون الأوضاع في هونج كونج صعبة، إلا أنه يعتقد أنه يمكن حلها، وأفادته بأن الكثير من الدول تتلاعب بقيمة عملاتها، بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير أيضا بالأمس لكون ترامب طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بجعل بلاده تقوم بشراء كميات ضخمة من المنتجات الزراعية الأمريكية.