شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني عقب أفضل أداء يومي له في قرابة عام ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ضمن عمليات تصحيحية بعد أن ارتفع بالأمس بأكثر من الواحد بالمائة موضحاً أفضل أداء يومي له منذ 28 من آذار/مارس من عام 2018 أمام الين الياباني ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.28% إلى مستويات 106.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.74، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.24، بينما حقق الأعلى له عند 106.77.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.9% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار التراجع عند 2.0% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو.

ونود الإشارة، لكون البيانات الصينية المخيبة للآمال التي تبعنها مع مطلع الجلسة قد أتاحت المجال لدخول الين الذي يعتمده المستثمرين كملاذ آمن في عمليات تصحيحية لخسائره بالأمس في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي جدد الآمال في حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين.