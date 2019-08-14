شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية اللايتكوين لأول مرة في ثلاثة جلسات ضمن عمليات تصحيحية محدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الأربعاء ضمن عمليات تصحيحية محدودة عقب ارتدادها في مطلع الأسبوع الماضي من الأعلى لها في شهر من أعلى حاجز 100$ في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها آنذاك بنحو النصف من 25 لايتكوين أي ما يعادل 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي ما يعادل 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:47 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.15% إلى مستويات 84.48$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 84.33$، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 85.92$، بينما حققت الأدنى لها عند 83.81$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 5.34$ مليار.

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هذا لا تزال اللايتكوين تعكس حالياً خسائر أسبوعية بنحو 6% بعد أن استكملت في مطلع هذا الأسبوع مسيرات الأسبوع الماضي في الارتداد من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو عند 107.14$، بعد أن تم خفض مكافأة التعدين عليها، الأمر الذي يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما حد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

وفي نفس السياق، لا تزال اللايتكوين تتكبد أيضا خسائر شهرية تفوق 14% بعد أن تلاشت المكاسب التي حققتها في مطلع الأسبوع الماضي في أعقاب التذبذب الذي شهدته بالتزامن مع خفض حافز التعدين عليها بنحو النصف، لتستكمل أيضا مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$.