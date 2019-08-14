شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أكثر من ستة أعوام متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 12 من نيسان/أبريل من عام 2013 متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر 0.09% لتتداول حالياً عند 1,511.60$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في أكثر من ستة أعوام عند 1,546.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,513.00$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.78 مقارنة بالافتتاحية عند 97.79.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 7.6% مقابل 9.8% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.6%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 4.8% مقابل 6.3%، أيضا أسوء من التوقعات عند 6.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.3% مقابل 5.1% في حزيران/يونيو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.9% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار التراجع عند 2.0% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية على واردات أمريكا من بعض سلع صينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، والتي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم، وذلك مع الإفادة بأن الاتصالات مع الجانب الصيني كانت بناءة، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس على قرار التأجيل بأنه يهدف لدعم التسوق في موسم عطلات الكريسمس.

كما نوه ترامب أمس الثلاثاء لكون الصين ترغب في إحراز تقدم في المحادثات التجارية، وأن بكين تنوي شراء المزيد من منتجات أمريكا، وذلك مع تطرقه لكون الأوضاع في هونج كونج صعبة، إلا أنه يعتقد أنه يمكن حلها، وأفادته بأن الكثير من الدول تتلاعب بقيمة عملاتها، بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير أيضا بالأمس لكون ترامب طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بجعل بلاده تقوم بشراء كميات ضخمة من المنتجات الزراعية الأمريكية.