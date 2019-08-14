شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 19 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1170 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1171 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1169، بينما حقق الأعلى له عند 1.1180.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي قد تعكس انكماشاً 0.1% مقابل نمو 0.4% في الربع الأول الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته انكماش 0.3% مقابل نمو 0.6% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو ومقابل نمو 0.2% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو، وذلك قبل نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر التغير في التوظيف لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.3% خلال الربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الأول، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.1%، ومع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي أيضا للمنطقة ككل والتي قد تعكس تراجعاً 1.4% مقابل ارتفاع 0.9% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.9% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار التراجع عند 2.0% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو.