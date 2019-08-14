بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصري، الأربعاء 14 أغسطس، بقيمة 8 جنيهات، بعدما حققت ارتفاعا تاريخيا، الثلاثاء.

وحققت أسعار الذهب في مصر، الثلاثاء، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 700 جنيه، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب عالميًا، الأربعاء، بعد أن أرجأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، ما تسبب في انحسار مخاوف التجارة، على الرغم من أن الضبابية السياسية واستمرار المخاوف بشأن النمو العالمي كبحا خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وقالت رويتزر إنه بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1497.17 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يرتد السعر إلى 1501 دولارًا للأوقية لكنه يبقى أقل من السعر الذي وصل له أمس.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأربعاء كالتالي:

عيار 18 بـ 593 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 692 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 791 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5536 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.