شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح أكبر شركة سياحة في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة توى، أكبر شركة سياحة فى العالم، تراجع أرباحها في الربع الثالث من العام، وأرجعت ذلك إلى حد كبير إلى قرار منع تحليق الطائرات من طراز بوينج 373 ماكس.

وكشفت الشركة عن تراجع أرباحها فى الفترة من أول أبريل حتى نهاية يونيو بنسبة 85 في المئة لتصل إلى 22 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

يشار إلى أن الشركة لديها 15 طائرة من طراز 737 ماكس ضمن أسطولها، وكان من المقرر أن تتلقى ثمان طائرات أخرى هذا الصيف، وبعد سلسلة من الحوادث التي كانت الطائرة طرفا فيها، اضطرت شركة توى لاستثمار مبالغ كبيرة من أجل استبدال الطائرات.

وأوضحت الشركة أنه بجانب المشاكل الناجمة عن منع تحليق الطائرة بوينج 373 ماكس، بعد عدد من الحوادث التى تعرضت لها، واجهت الشركة تراجعا فى الحجوزات من جانب العملاء فى فترة العطلات الصيفية.

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وقال رئيس الشركة فريتس يوسن إن الشركة تتوقع أن تسجل إيراداتها التشغيلية بالنسبة للعام بأكمله تراجعا بنسبة 26% مقارنة بنتيجة العام الماضي التي بلغت 1.2 مليار يورو.