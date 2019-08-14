شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت: تراجع واشنطن عن فرض رسوم جمركية جديدة على بكين خطوة نحو انفراجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تراجعت عن فرض رسوم جديدة على بضائع صينية بقيمة 156 مليار دولار، مما يمنح بكين مساحة للبقاء على المحادثات التجارية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، الأربعاء، إن القرار الأمريكى يبقى الحرب التجارية بعيدا عن مزيد من التصعيد فى الوقت الذى يبدى فيه الاقتصاد الصينى علامات تحذيرية.

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وعلق خبراء صينيون إن خطوة إدارة ترامب بتأجيل فرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة 156 مليار دولار تعتبر فى بكين خطوة نحو الانفراج، مما يزيد من احتمال أن ترسل الصين مفاوضين لحضور محادثات التجارة المقررة وجها لوجه فى سبتمبر.

ووصف وانج هويو، رئيس مركز الصين والعولمة، وهو مركز ابحاث فى بكين، يقدم استشارات للحكومة حول قضايا التجار، التراجع عن التعريفة الجمركية بإعتباره محاولة للسعى إلى "هدنة" و لفتة لحفظ ماء الوجه.