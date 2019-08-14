"رويترز " وول ستريت تفتح منخفضة مع تنامى إشارات الركود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، إذ دللت مؤشرات لسوق السندات تحظى بمتابعة وثيقة على تجدد خطر حدوث ركود، مما محا مكاسب من الجلسة السابقة نابعة من تراجع واشنطن عن أحدث رسوم جمركية تفرضها على سلع صينية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 244.83 نقطة أو 0.93 % إلى 26035.08 نقطة، مقتديا بخسائر تكبدتها بقية الأسواق الرئيسية على مستوى العالم مع بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات صادرة عن الصين وألمانيا ، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 32.17 نقطة أو 1.10 % إلى 2894.15 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 139.03 نقطة أو 1.73% إلى 7877.33 نقطة.
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