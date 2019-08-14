شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: "مشروعك" يمول 129 مشروعا متنوعا توفر 163 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إن عدد المشروعات التى تم تمويلها من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، خلال شهر يوليو الماضى بلغت 129 مشروعا بقيمة 15 مليون و674 ألف جنيه، وفرت 163 فرصة عمل، وحصل 129 طلبا على الموافقة من إجمالى 149 طلبا تقدم بها المواطنون.

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم الأربعاء، للتقرير الدورى الذى عرضته نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، الخاص بالطلبات التى قدمها المواطنين للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبعة "الشباك الواحد"، وتمول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، علاوة على تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة وتطبيق مبادرة البنك المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5%(عائد بسيط ومتناقص) لمن تنطبق عليهم الشروط "عدا المشروعات التجارية"فى حين تكون الفائدة 10.5% للقروض (أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر) و16% للقروض (اقل من 25 ألف جنيه)، وكذلك الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

و أكد محافظ بنى سويف، على ضرورة أن تكون الأولوية فى التمويل للمشروعات العاملة فى القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ،والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة فى العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى فائدة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين فى عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية ،فضلا عن أهمية التعاون فى مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

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ومن جهته أشار سامح ماهر مساعد مدير مشروعك ،إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين و إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المختلفة المشاركة فى المشروع ، علاوةعلى استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه

يذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت"منتصف عام 2015"المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بـ (مشروعك)،وذلك بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (لغير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال من البنوك المشاركة فى المشروع وهي"بنك مصر،البنك الأهلى المصرى ،بنك القاهرة ،البنك الزراعى المصري،بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية" .