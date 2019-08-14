شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% رابحا 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6122.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 23.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6742.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4903.33 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 173.8 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار كويتى عبر 5835 صفقة.
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.
وجاء سهم "آن ديجيتال سيرفس القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 27.50%، تليه شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 26.73%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 18.42%، فيما تصدر سهم "العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.72%، ثم شركة الدولية للمنتجعات بنسبة 8.97%.
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