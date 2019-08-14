شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، بنسبة 0.26% خاسرا 3.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1539.59 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والتأمين. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 627 ألف دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.29% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.85%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 4.93% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.64%. كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.11% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.14%.

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