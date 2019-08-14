شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قوى لأسهم اليابان بفضل إرجاء ترامب لرسوم جمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عوضت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء معظم الخسائر الكبيرة التى تكبدتها فى الجلسة السابقة تقريبا بفضل إرجاء واشنطن البدء فى فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية.

ومنح تحرك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب راحة للأسواق هى فى أمس الحاجة إليها، مع تلقى قطاع صناعة الرقائق والشركات المرتبطة بأبل فى اليابان أقوى دفعة.

وربح المؤشر نيكى القياسى 1% ليغلق عند 20655.13 نقطة، معوضا معظم الانخفاض الذى سجله أمس الثلاثاء البالغ 1.1%، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى 1499.50 نقطة.

وتراجع ترامب عن موعد نهائى حدده فى أول سبتمبر لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع السلع الصينية التى لم تكن خاضعة بعد لتلك الرسوم، ليرجئ فرض رسوم جمركية على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وسلع استهلاكية أخرى على أمل الحد من تأثير الرسوم على المبيعات فى العطلات الأمريكية.

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وقفزت أسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية المرتبطة بأبل والشركات المرتبطة بالرقائق المدرجة فى طوكيو.

وقفز سهم تايو يودن 6.3%، وصعد سهم موراتا للتصنيع وتي.دي.كيه كورب 3.3% و4.3% على الترتيب.

وارتفعت أسهم سكرين هولدنجز لإنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات 6% وزاد سهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صناعة الرقائق 1.1 %.

كما ارتفع سهم فانوك ذو الثقل على المؤشر نيكى 2%، إذ تلقى الدعم من ارتفاع كبير غير متوقع فى طلبيات الآلات فى اليابان فى يونيو، فى مؤشر محتمل على أن استثمارات الشركات ما زالت تتمتع بالمتانة فى مواجهة تباطؤ النمو العالمى والنزاعات التجارية العالمية.