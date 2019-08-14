الاقتصاد

87 فندقا لتسكين حجاج القطاع السياحى فى المدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 87 فندقا لتسكين حجاج القطاع السياحى فى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجان بعثة الحج السياحى فى المدينة المنورة تكثيف عملها استعدادا لاستقبال حجاج قطاع السياحة الذين أنهوا مناسكهم وبدأوا التوافد على المدينة لزيارة مسجد الرسول الكريم، حيث قامت اللجان بالمرور على أماكن إقامة الحجاج والتأكد من جاهزيتها، ولصقت بوسترات كبيرة بجميع مداخل ومخارج الفنادق تحمل أرقام لجنة وزارة السياحة ومشرفيها وتطالب الحجاج بالاتصال الفورى باللجنة عند حدوث أية مشاكل.

 

 

وقال رئيس بعثة الحج السياحى بالمدينة صبح عبدالفتاح أن اللجنة لم تتلق أية شكاوى من حجاج السياحة حتى الآن، مشيرا إلى ارتفاع مستوى سكن الحجاج هذا العام، حيث يقيم معظم الحجاج فى فنادق قريبة من الحرم النبوى الشريف.

Advertisements

 

 

 

وأكد أن الغالبية العظمى من المصريين يقطنون داخل المنطقة المركزية والتى لا يزيد السكن فيها عن 300 متر عن المسجد النبوي موزعة فى المنطقة الشمالية، يليها الغربية، ثم الجنوبية بإجمالي عدد 87 فندقا، كاشفا أن اللجنة قامت قبل بدء الموسم بمعاينة 93 فندقا بالمدينة المنورة وتم رفض 6 منها لعدم مطابقتها لضوابط الحج، وتم اعتماد الباقى حيث بلغ عدد فنادق الخمس والأربع نجوم منها 28 أما الثلاث نجوم فبلغ عددها 60 فندقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 87 فندقا لتسكين حجاج القطاع السياحى فى المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا