شكرا لقرائتكم خبر عن 87 فندقا لتسكين حجاج القطاع السياحى فى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجان بعثة الحج السياحى فى المدينة المنورة تكثيف عملها استعدادا لاستقبال حجاج قطاع السياحة الذين أنهوا مناسكهم وبدأوا التوافد على المدينة لزيارة مسجد الرسول الكريم، حيث قامت اللجان بالمرور على أماكن إقامة الحجاج والتأكد من جاهزيتها، ولصقت بوسترات كبيرة بجميع مداخل ومخارج الفنادق تحمل أرقام لجنة وزارة السياحة ومشرفيها وتطالب الحجاج بالاتصال الفورى باللجنة عند حدوث أية مشاكل.

وقال رئيس بعثة الحج السياحى بالمدينة صبح عبدالفتاح أن اللجنة لم تتلق أية شكاوى من حجاج السياحة حتى الآن، مشيرا إلى ارتفاع مستوى سكن الحجاج هذا العام، حيث يقيم معظم الحجاج فى فنادق قريبة من الحرم النبوى الشريف.

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وأكد أن الغالبية العظمى من المصريين يقطنون داخل المنطقة المركزية والتى لا يزيد السكن فيها عن 300 متر عن المسجد النبوي موزعة فى المنطقة الشمالية، يليها الغربية، ثم الجنوبية بإجمالي عدد 87 فندقا، كاشفا أن اللجنة قامت قبل بدء الموسم بمعاينة 93 فندقا بالمدينة المنورة وتم رفض 6 منها لعدم مطابقتها لضوابط الحج، وتم اعتماد الباقى حيث بلغ عدد فنادق الخمس والأربع نجوم منها 28 أما الثلاث نجوم فبلغ عددها 60 فندقا.