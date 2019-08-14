شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 2.5% بختام تعاملات أول جلسة بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 760.114 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 28.1 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.43% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.77%، والعرب على 5.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.07%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 50.6 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، 98.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 788 ألف جنيه، 165.6 مليون جنيه.

Advertisements

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 14540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 17856 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 1431 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.47% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 16 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.