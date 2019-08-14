شكرا لقرائتكم خبر عن تكاليف المعاملات تقود "شعاع كابيتال" لتكبد خسارة بـ 31.6 مليون درهم بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال شركة "شعاع كابيتال"، المعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، إلى تحقيقها صافي خسارة عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 31.6 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 14.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وأظهرت البيانات تحقيق الشركة ارتفاعاً في إجمالي المصاريف إلى 75.6 مليون درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إجمالي مصاريف بلغ 40.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

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وفي المُقابل، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 47.5 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 30.8 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وقالت الشركة، إن الخسائر جاءت نتيجة تكاليف المعاملات المحتسبة لمرة واحدة بسبب الاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية، ومخصصات الاستثمارات الموروثة ما قبل 2016.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 56.5 مليوم درهم خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقابل صافي ربح بلغ 26.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن شعاع كابيتال حققت صافي خسائر لملاك الشركة الأم بلغت 24.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العا الجاري، مقارنة صافي ربح بلغ 11.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.