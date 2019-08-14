شكرا لقرائتكم خبر عن 5.4 مليار درهم أرباحاً نصفية لـ 6 بنوك إسلامية بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت 6 بنوك بالإمارات تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أرباحاً صافية مقدارها 5.409 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019 بنمو نسبته 14.77% مقارنة مع 4.712 مليار درهم أرباح نفس الفترة من عام 2018.

واحتل بنك دبي الإسلامي قائمة البنوك الإسلامية الوطنية الأكثر ربحية، محققاً أرباحاً مقدارها 2.729 مليار درهم، زادت بنسبة أكثر من 14% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

واحتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الثاني، محققاً أرباحاً مقدارها 1.229 مليار درهم بنمو نسبته 5.78%، بحسب صحيفة الخليج.

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واحتل مصرف الإمارات الإسلامي المركز الثالث محققاً أرباحاً صافية مقدارها 673 مليار درهم بنمو نسبته 38.79% وبذلك يكون هذا المصرف قد تصدر قائمة البنوك الوطنية الإسلامية الأكثر نمواً في الأرباح خلال النصف الأول من 2019.

تلاه بنك نور في المركز الثاني ضمن قائمة البنوك الإسلامية الأفضل؛ من حيث معدل النمو في الأرباح، محققاً نمواً في أرباحه الصافية في النصف الأول من هذا العام 29% إلى 409 ملايين درهم.

وحقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية مقدارها 290.5 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي بنمو نسبته 2.65%. وارتفعت أرباح مصرف عجمان إلى 87.9 مليون درهم.