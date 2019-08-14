شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الإماراتية تعاود العمل اليوم بعد عطلة العيد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعاود أسواق الأسهم الإماراتية نشاطها اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى التي استمرت نحو ثلاثة أيام. وكانت هيئة أسواق المال الإماراتية حددت بدء إجازة عيد الأضحى، يوم الأحد الماضي الموافق 11 أغسطس 2019. وقالت إن التداول سوف يستأنف بعد الإجازة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.

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