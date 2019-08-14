شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت": صفقة أرامكو الأخيرة بالهند تمهد للاكتتاب العام لأسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن استحواذ عملاق النفط السعودي، أرامكو، على حصة 20% من شركة ريلاينس الهندية سيزيد من ثقل شركة النفط السعودية.

وأضافت الصحيفة أن أرامكو تسعى نحو تعزيز طاقتها التكريرية هادفة بذلك إلى أن يكون لديها من الطاقة التكريرية ما يوازي طاقتها الإنتاجية للبترول، وذلك في خضم استعدادات الشركة للاكتتاب العام الأولي.

وتعمل أرامكو السعودية على شراء حصة 20% تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار متضمنة الديون في شركة النفط والكيماويات الهندية ريلاينس اندستريز.

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وأشارت إلى أن تلك خطوة من شأنها أن تساعد في المواءمة بين إنتاجها الهائل من النفط الخام وطاقتها التكريرية، وذلك في خضم استعداداتها للطرح العام الأولي المخطط له.

وستمثل هذه الخطوة واحدة من أكبر صفقات أرامكو الخارجية، كما أنها تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الشركة كسب مستثمرين عالميين محتملين للإدراج المرتقب.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.