شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: "أرامكو" تظل أكثر شركات العالم ربحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة بلومبيرج في تقرير حديث إن أرامكو السعودية تظل أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم على الرغم من تراجع أسعار النفط.

وبيّنت الشركة، في تقريرٍ حول أرباحها بالنصف الأول من العام، أن الأرباح تراجعت بما نسبته 12% لتصل إلى 46.9 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019.

وبذلك، فإن الشركة تكون قد تجاوزت بسهولة الشركات العملاقة كآبل وأمازون وغيرهما من الشركات الكبرى المُنتجة للنفط التي عانت الكثير منها من تراجع الأرباح بسبب انخفاض أسعار المنتجات والنفط الخام، وفقا للعربية.

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حققت شركة أرامكو السعودية صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفادت أرامكو في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الإيرادات وبقية الدخل المرتبط بالمبيعات بلغت 163.88 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 167.68 مليار دولار قبل عام.

وجاءت تلك الأرباح متوافقة مع توقعات شركة إنرجي انتليجنس والتي أعلنت في منتصف يوليو الماضي أن أرامكو السعودية ستعلن عن صافي أرباح بـ 47 مليار دولار عن النصف الأول من 2019.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.