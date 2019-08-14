شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحا 15.930 نقطة ليصل إلى مستوى 6120.28 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحاً 20.910 نقطة ليصل إلى مستوى 6739.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% رابحاً 5.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4902.33 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 102.4 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار كويتى عبر 3391 صفقة.

وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "آن ديجيتال سيرفس القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.50%، تليه شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 14.85%، ثم الشركة الكويتية للاستثمار والتجارة بنسبة 13%، فيما تصدر سهم "العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 6.84%، ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 5.94%.