شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 8 ملايين معاملة بالصراف الآلى وسحب 6 مليارات جنيه خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ ما يقارب 8 ملايين معاملة على ماكينات الصراف الآلى للبنك الأهلى المصرى، وسحب ما يزيد عن 6 مليارات جنيه من الماكينات على مدار 4 أيام من الأربعاء 7 أغسطس 2019 حتى يوم وفقة عيد الأضحى المبارك الموافق السبت 10 أغسطس الجارى.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تم المعاملات التى تمت عبر ماكينات الصراف الآلى تمت مراقبتها من خلال فرق الجودة والمتابعة المتخصصة من البنك الأهلى المصرى، لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه تم تنسيق الجهود بين المسؤولين بالخزينة الرئيسية بالبنك والعاملين بشبكة الفروع وبالتعاون مع فريق عمل شركة "أمانكو" وذلك لاتمام هذا الرقم غير المسبوق فى تاريخ تعاملات ماكينات البنك البالغ عددها 4111 ماكينة تنتشر على مستوى محافظات الجمهورية.