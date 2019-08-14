شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1.62% بختام التعاملات بضغوط هبوط كافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، بنسبة 1.62% خاسرة 159.25 نقطة، لتغلق عند مستوى 9675.54 نقطة.

Advertisements

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 44 مليون سهم بقيمة 210.6 مليون ريال قطرى عبر 7685 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 32 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.02%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.69%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%.