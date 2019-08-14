شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يرتفع بأكثر من 2% بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع. Advertisements وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 14484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 17797 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 538 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 1428 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.

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