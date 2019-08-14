شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع مع استمرار مخاوف بشأن النمو العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف اليوم الأربعاء بعدما عززت توقعات نمو ضعيف من ألمانيا والصين مخاوف بشأن تباطؤ عالمى وهو ما طغى على هدنة مؤقتة فى حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين.

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 % وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية.

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وأرجأت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض المنتجات الصينية بما فى ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية إلى ما بعد سبتمبر مما يمنح أسواق الأسهم المضطربة على مستوى العالم فرصة لالتقاط الأنفاس.

لكن بيانات صناعية ضعيفة من الصين وانكماش الاقتصاد الألمانى القائم على التصدير، وهو الأكبر فى أوروبا، فى الربع الثانى من العام ينذر بأن تأثير الحرب التجارية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين لن ينتهى قريبا.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، تراجع سهم شركة شيندلر السويسرية لصناعة المصاعد 4.3 % بعدما أعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الثانى 22% بفعل تضخم الأجور وزيادة تكلفة المواد وسعر الصرف وتكاليف أعلى مرتقبة.