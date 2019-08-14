شكرا لقرائتكم خبر عن تباين تعاملات المساهمين بشركات البورصة.. ومجلس إدارة إيديتا يبيع 94 مليون سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، إذ باع مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية عدد 94.8 مليون سهم لأعضاء آخرين بالمجلس ومجموعة مرتبطة بهم بعدد 48 مليون سهم للأولى، و29 مليون سهم للثانية.

واشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية للمنتجعات السياحية، 7839 سهما، 60.6 ألف سهم، 5.6 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 200 ألف سهم.

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فيما باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء 270 ألف سهم، إدارة البنك التجارى الدولى 4 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة لشركات ابن سينا فارما 1.6 مليون سهم، 20 ألف سهم لمصرف أبو ظبي الإسلامى، 118 ألف سهم للبنك المصرى لتنمية الصادرات.