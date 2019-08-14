سى.إن.إن: خمسة من كبرى الاقتصادات معرضة لخطر الركود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، أن خمسة من كبرى الاقتصادات فى العالم معرضة لخطر الركود، حتى بات ربما لا يستغرق الأمر كثيرا لدفعهم فوق الحافة.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، فى تقرير على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الاقتصاد البريطاني تقلص فى الربع الثاني من العام الجارى، واستقر النمو فى إيطاليا عند نفس المعدل، فيما تظهر بيانات منشورة اليوم بأن الاقتصاد فى ألمانيا، التى تمثل رابع أكبر اقتصاد فى العالم، تقلص فى الأشهر الثلاثة من أبريل حتى يونيو.

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وبالكاد، استطاعت المكسيك مراوغة خطر الركود، بعد ربعين متتاليين من الانكماش، ومن المتوقع أن يظل اقتصادها ضعيفًا هذا العام. وتشير البيانات إلى انزلاق البرازيل إلى الركود فى الربع الثانى. وتصنف هذه الاقتصاد بين أكبر 20 اقتصادًا فى العالم. كما تعاني أيضا كلا من سنغافورة وهونج كونج، اللتان تعتبران أصغر حجماً ولكنهما لا تزالان بمثابة محورين حيويين للتمويل والتجارة.

وتوضح "سى.إن.إن" أنه فى حين أن النمو قد انخفض فى كل بلد بسبب مجموعة من العوامل المحددة، إلا أن الركود التصنيعى العالمى والانخفاض الحاد فى ثقة الأعمال زاد الأمور سوءًا. كما أن الاقتصاد الصينى الضخم ينمو بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود حيث تخوض البلاد حربًا تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، والتى ستفرض ضرائب جديدة على الصادرات الصينية فى سبتمبر وديسمبر.