شكرا لقرائتكم خبر عن أول انخفاض للذهب عقب صعود الأسعار لمعدلات تاريخية وعيار 21 بـ692 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة وصلت إلى 4 جنيهات للجرام الواحد، عقب صعود أسعار المعدن النفيس لمعدلات تاريخيه وغير مسبوقة، نتيجة ارتفاع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1530 دولارا.



أسعار الذهب فى مصر: أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 يسجل 593 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 692 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 790 جنيها للجرام

الجنيه الذهب يسجل 5536 جنيها

أوقية الذهب 1507 دولارات.

تراجع سعر الذهب فى مصر، جاء نتيجة انخفاض أوقية الذهب عالميا من 1530 دولار إلى 1507 دولار، متراجعا من أعلى معدل للمعدن النفيس فى أكثر من 6 سنوات، نتيجة التصعيد الصينى الأمريكى والاحتجاجات فى هونج كونج وهبوط عملة الارجنتين.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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