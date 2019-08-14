شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-8-2019، أمام الجنيه المصرى وذلك فى أول يوم عمل عقب العودة من إجازة العيد، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار الأمريكى اليوم

ارتفع سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.50 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.53جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.44 للشراء، 18.58 جنيه للبيع وذلك مقارنة بتعاملات الامس.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم مقارنة بتعاملات الامس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.9 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 54.28 جنيه للشراء، 54.73 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الامس.