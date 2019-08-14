شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، بنسبة 0.35% خاسرة 35.7 نقطة، لتصل إلى مستوى 9802.44 نقطة.

Advertisements

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 16.4 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال قطرى عبر 3085 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%.