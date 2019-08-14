الان تتابع الأسهم الأوروبية تتراجع مع استمرار مخاوف بشأن النمو العالمي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن – وكالات – الخليج 365
انخفضت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف، اليوم الأربعاء، بعدما عززت توقعات نمو ضعيف من ألمانيا والصين مخاوف بشأن تباطؤ عالمي، وهو ما طغى على هدنة مؤقتة في حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين.
وبحلول الساعة 0710 (بتوقيت جرينتش) انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات، تراجع سهم شركة شيندلر السويسرية لصناعة المصاعد 4.3% بعدما أعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني 22 بالمئة، بفعل تضخم الأجور وزيادة تكلفة المواد وسعر الصرف وتكاليف أعلى مرتقبة.
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