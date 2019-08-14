«مورجان ستانلي» يتوقع خفض «المركزي» الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محللو بنك مورجان ستانلي أول أمس الاثنين، إنهم الآن يتوقعون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/‏ أيلول ثم يخفضها مجدداً في أكتوبر/‏ تشرين الأول.

وكان المحللون قد توقعوا في السابق خفضاً واحداً في أكتوبر/‏ تشرين الأول قائلين إن المركزي الأمريكي «سينتظر المزيد من الأدلة على أن المخاطر النزولية تؤثر في الاقتصاد».

وينضم مورجان ستانلي إلى مجموعة من بنوك الاستثمار التي تراهن على أن أول خفض للفائدة أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ 2008، في أواخر الشهر الماضي، سيكون بداية لبضعة تحركات لخفض تكاليف الاقتراض.

(رويترز)