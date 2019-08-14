شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي» يتوقع خفض «المركزي» الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محللو بنك مورجان ستانلي أول أمس الاثنين، إنهم الآن يتوقعون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول ثم يخفضها مجدداً في أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان المحللون قد توقعوا في السابق خفضاً واحداً في أكتوبر/ تشرين الأول قائلين إن المركزي الأمريكي «سينتظر المزيد من الأدلة على أن المخاطر النزولية تؤثر في الاقتصاد».
وينضم مورجان ستانلي إلى مجموعة من بنوك الاستثمار التي تراهن على أن أول خفض للفائدة أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ 2008، في أواخر الشهر الماضي، سيكون بداية لبضعة تحركات لخفض تكاليف الاقتراض.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر «مورجان ستانلي» يتوقع خفض «المركزي» الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.